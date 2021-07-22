Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, сегодня на совещании у Президента Беларуси обсуждалось создание специального департамента и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. "Дано поручение доработать проект указа, который был внесен. В ближайшее время эта работа будет организована для подготовки уже окончательной редакции и внесения на рассмотрение главы государства", - сказал министр.

Правительство предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию. Причем речь не только о будущих отходах, связанных с работой Белорусской АЭС - источники ионизирующего излучения активно используются в различных сферах деятельности: науке, медицине, промышленности, оборонном комплексе.

Президент обратил внимание на то, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье. "Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, - заявил глава государства. - Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики".

Как пояснил во время совещания министр энергетики Виктор Каранкевич, в настоящее время радиоактивные отходы, образующиеся при использовании источников ионизирующего излучения, поставляются на спецпредприятие "Экорес" Мингорисполкома и хранятся там. Технологии, которые используются на этом предприятии, морально и физически устарели. Пункты хранения радиоактивных отходов, построенные в 60-70-х годах прошлого века, требуют модернизации.

Кроме того, требуется решить вопросы обращения с радиоактивными отходами, которые находятся в так называемых исторических пунктах хранения, образовавшихся во время реализации военных программ Советского Союза.

Однако самый крупный источник радиоактивных отходов появится с вводом БелАЭС, и требуется строительство отдельного пункта для хранения радиоактивных отходов на период ее эксплуатации.

После совещания Виктор Каранкевич пояснил журналистам, что на АЭС периодически осуществляется частичная перегрузка топлива. Определенное время оно хранится на станции, а потом должно идти на переработку и дальнейшее хранение или захоронение. "Поэтому уже в 10-летний период нам надо иметь такие хранилища в Беларуси", - сказал он.

По словам министра, отработанное топливо, согласно имеющимся договоренностям, будет направляться на переработку в Россию с последующим хранением низкоактивных и среднеактивных элементов этого топлива уже на территории Беларуси. При этом, акцентировал внимание Виктор Каранкевич, речь идет не о могильниках, а о создании современного хранилища. "Безопасность хранения будет обеспечена. Будут изучены мировые технологии, оборудование, которое сейчас применяется. Лучшее будет использоваться при строительстве пункта хранения радиоактивных отходов", - заявил он.

Министр рассчитывает, что впоследствии при появлении необходимых технологий эти радиоактивные отходы можно будет использовать тем или иным образом. "Технологии не стоят на месте. И в будущем могут быть такие технологии, которые позволят использовать и это топливо - отходы. Мы рассчитываем на то, что в период хранения могут быть разработаны соответствующие технологии, - сказал он. - Это мировая практика, и здесь Беларусь будет идти этим направлением".

"С учетом ввода первого и второго энергоблоков в эксплуатацию, к 2030 году необходимо иметь республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. При этом мы ставим задачу, чтобы это был пункт с комплексным решением вопросов, где можно было бы обеспечивать сбор и хранение радиоактивных отходов не только от АЭС, но и других производителей из других сфер деятельности", - резюмировал Виктор Каранкевич.-0-