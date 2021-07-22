В Беларуси планируется создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Этот вопрос стал одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение главы государства вынесен соответствующий проект документа. Правительство предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.

"Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Мы эти источники используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности, оборонном комплексе. В ближайшем будущем мы введем в эксплуатацию второй блок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов, образующихся в процессе ее жизненного цикла", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье. "Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, - заявил глава государства. - Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики".

Как пояснил во время совещания министр энергетики Виктор Каранкевич, это предложение правительства было подготовлено по результатам работы межведомственной группы и основывалось на нескольких обстоятельствах. "В стране в различных сферах деятельности используются источники ионизирующего излучения, в процессе эксплуатации которых образуются радиоактивные отходы. Они поставляются и хранятся на спецпредприятии "Экорес" Мингорисполкома. Технологии, которые используются на этом предприятии, морально и физически устарели. Пункты хранения радиоактивных отходов, построенные в 60-70-х годах прошлого века, требуют модернизации, их нормативный срок эксплуатации превышен", - проинформировал министр.

Кроме того, по его словам, требуется решить вопросы обращения с радиоактивными отходами, которые хранятся в так называемых исторических пунктах хранения, образовавшихся во время реализации военных программ Советского Союза. "С вводом Белорусской атомной электростанции в стране появляется самый крупный источник радиоактивных отходов. Соответственно, требуется строительство отдельного пункта по хранению радиоактивных отходов на период эксплуатации самой атомной электростанции", - добавил Виктор Каранкевич.

"Комплексно решить данные вопросы предлагается путем создания единого органа государственного управления и единой системы по обращению с радиоактивными отходами", - подытожил он.-0-