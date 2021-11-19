Каранкевич назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС

19 ноября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня в беседе с журналистами назвал причину отключения от сети первого энергоблока БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская атомная электростанция - это масштабный и современный объект. На станции установлено высокотехнологичное оборудование. Управление технологическими процессами, работой оборудования осуществляется мощнейшей автоматизированной системой, которая в постоянном режиме обеспечивает обработку одновременно большого массива данных, тысячи импульсов, поступающих с датчиков оборудования. В данном случае поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической системы защиты, и блок был отключен от сети. По результатам диагностики, все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, вчера после согласования с Госатомнадзором начались пусковые операции по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности. "В ближайшее время первый энергоблок будет включен в сеть", - заявил министр.-0-