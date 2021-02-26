Каранкевич: перспективы майнинга криптовалют в Беларуси изучаются

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изучается вопрос майнинга криптовалют. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается майнинга криптовалют - это направление в мире активно развивается. Китай является основным лидером по строительству майнинговых пулов. На его долю приходится около 65% всей сетевой мощности по производству биткойнов. Эта сфера развивается и в других странах - США, Канаде, России. Для нас это пока новое направление, оно довольно интересное, но чтобы приступить к нему, необходимо комплексное изучение вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, которые связаны с таким видом деятельности", - сказал Виктор Каранкевич.-0-