Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки со станции на экспорт. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

"Мы видим, что электрическая энергия востребована. Есть ряд программ и направлений по увеличению электропотребления, и Белорусская АЭС внесет значительный вклад и в удовлетворение растущих потребностей реального сектора экономики и населения, и в замещение использования углеводородного топлива", - сказал Виктор Каранкевич.

"Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта. В первую очередь мы нацелены на удовлетворение внутренних потребностей, но если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить. Для этого есть все технические возможности", - подчеркнул министр.

Объем потребления электроэнергии в Беларуси в 2020 году составил 38 млрд кВт.ч. К 2025 году прогнозируется рост до 44 млрд кВт.ч. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии.-0-