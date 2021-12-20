Каранкевич: в Беларуси продолжат электрификацию жилфонда

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжат электрификацию жилфонда. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в в пресс-центре БЕЛТА.

Советом Министров определен потенциал роста электропотребления реальным сектором экономики и утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. Его реализация обеспечит прирост потребления электрической энергии на уровне 2,7 млрд кВт.ч в год к 2026 году. Это будет достигнуто как за счет модернизации действующих производств, так и за счет создания новых.

"Также продолжится электрификация жилищного фонда страны. Министерством энергетики утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы. Документ включает три основных направления. Первое - строительство нового электрифицированного жилья, где электроэнергия будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Второе - перевод многоквартирного жилого фонда с использования твердого топлива на электроэнергию. Третье - перевод существующего индивидуального жилого фонда на использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения. Наряду с газификацией эти работы позволят охватить большее число населенных пунктов для создания более комфортных условий проживания наших граждан", - сказал Виктор Каранкевич.

На уровне главы государства утверждены стимулирующие тарифы для населения, определен механизм возмещения части расходов граждан на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда.

"Это придало серьезный импульс использованию электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения. Как результат объем потребления населением электроэнергии на эти цели в Беларуси за 11 месяцев текущего года вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - ноябрь текущего года в энергоснабжающие организации поступило 24,4 тыс. обращений о выдаче технических условий на увеличение электрической мощности для использования электроэнергии в одноквартирных жилых домах для целей отопления и горячего водоснабжения, из них 82%, или 20,1 тыс., были удовлетворены", - отметил министр.

По его словам, положительная динамика наблюдается и по росту электропотребления реальным сектором экономики. За 11 месяцев прирост составил 1,2 млрд кВт.ч как за счет ввода новых промышленных производств, так и за счет увеличения загрузки действующих предприятий.

"Ожидается, что по итогам 2021 года общий объем потребления электроэнергии в стране вырастет на 5,6% и превысит 40 млрд кВт.ч", - резюмировал Виктор Каранкевич.-0-