Карелин: меня очень интересуют машиностроение Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" обсуждались позитивные инициативы. На встречу с трудовым коллективом приехало немало именитых гостей, в том числе и сенатор Российской Федерации, государственный и политический деятель, трехкратный победитель Олимпийских игр, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса Александр Карелин, передает корреспондент БЕЛТА.

Первое, что отметил Карелин, так это теплую атмосферу, которая царит на предприятии.

"Мне всегда интересно наблюдать изнутри работу цехов, как работают с металлом, как создают сложные машины, ведь по первому образования я автослесарь. Кроме того, я представляю Новосибирскую область в Совете Федерации, и меня очень интересуют развитие машиностроения в Беларуси и пути взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Александр Карелин.

Для гостей "Бобруйскагромаша" была проведена экскурсия по производственным цехам, а также подготовлена выставка готовой техники - сельскохозяйственных машин и оборудования, которые производит предприятие.

Много внимания во время сегодняшних мероприятий уделили и теме популяризации здорового образа жизни и занятия спортом. И здесь особенно был важен личный пример. Помимо Александра Карелина на встрече присутствовали бобруйчанка Ирина Курочкина - мастер спорта Республики Беларусь по вольной борьбе, многократный призер чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр; Артур Зайцев - заслуженный тренер Республики Беларусь, старший тренер женской национальной сборной команды по вольной борьбе и Камандар Маджидов - советский и белорусский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, а также бывший учащийся УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва". Разговор получился очень интересным.

Подводя итоги встречи, Александр Карелин отметил, что представители Новосибирского региона не зря приехали за полторы тысячи километров. "Мы здесь, чтобы посмотреть на все своими глазами, накопить опыт и увидеть замечательных, красивых людей", - подчеркнул он.-0-

Фото bobruiskagromach.com