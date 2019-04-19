Карту индустриализации для реализации импортозамещающих проектов создадут в ЕАЭС

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перечень предприятий стран Евразийского экономического союза и выпускаемой ими продукции по отраслевой принадлежности - так называемая Карта индустриализации ЕАЭС - будет сформирован Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) для реализации совместных импортозамещающих проектов. Об этом завил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Карта индустриализации позволит на системной основе оценивать потенциал отраслей промышленности ЕАЭС, отметили в ЕЭК.

На заседании рассмотрены перспективы взаимодействия стран союза в промышленной кооперации и импортозамещении. Обсуждены деятельность евразийских технологических платформ, сотрудничество в сфере судостроения, а также подходы по совместно произведенной в ЕАЭС продукции. "Целесообразно создать механизм дополнительного стимулирования кооперационного сотрудничества, - считает Александр Субботин. - И хорошо бы утвердить его решением глав наших стран. Это поможет поддержать предприятия стран ЕАЭС, работающие в кооперации с предприятиями других государств-членов".

На заседании принято решение о проведении в ЕАЭС инвентаризации номенклатуры узлов и комплектующих для сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. Намечены планы по определению производственных мощностей и потребностей предприятий по каждой номенклатуре таких товаров. "Результаты инвентаризации лягут в основу Карты производителей узлов и комплектующих для сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники в формате электронного каталога. Это позволит вырабатывать решения по развитию страновой специализации предприятий ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, одобрен подход к классификации комиссией актов сторон, предусматривающий меры поддержки в сфере экспортного кредитования. Достигнута также договоренность о формировании экспертной группы в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования и ее составе.-0-