Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, осталось урегулировать этот вопрос с Россией - посол

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу. Посол отметил, что Россия является стратегическим партнером и для Беларуси, и для Казахстана, а значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение.

"Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения", - обратил внимание дипломат.

Ермухамет Ертысбаев добавил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Беларусь и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже. "Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема", - подчеркнул он.-0-