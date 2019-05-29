Казахстан и Кыргызстан озабочены проблемами с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. На внешних границах Евразийского экономического союза необходимо обеспечить должный уровень таможенного администрирования. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наведение порядка в этой сфере позволит обеспечить защиту наших граждан и бизнеса, нарастить поступления в бюджет, снизить объемы ненаблюдаемой экономики. Работа в этом направлении должна быть активизирована по линии как таможенных служб, так и Евразийской экономической комиссии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, вопрос обеспечения должного уровня таможенного администрирования на общей границе ЕАЭС остается актуальным. Президент отметил, что материально-техническое оснащение пунктов пропуска и досмотра, иной таможенной и приграничной инфраструктуры сложно унифицировать за короткий период, однако принципиально важно обеспечить единую методологию и подходы в этом направлении.

"Это касается вопросов классификации товаров, определения таможенной стоимости и полноценного учета импортируемых товаров", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время заседания заметил, что в последнее время участилась критика в адрес его страны в сокрытии таможенных пошлин. "Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза. Предлагаю провести "тройной" таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа членов ЕАЭС и ЕЭК. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой", - сказал Президент Кыргызстана.-0-