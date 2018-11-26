Казахстан может купить пакет акций "Гомсельмаша"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан может купить пакет акций ОАО "Гомсельмаш", сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это создаст условия для расширения производства, удовлетворения национальных потребностей и продвижения продукции на рынки третьих стран", - отметил Александр Турчин.

По его словам, эта тема обсуждалась сегодня на встрече в узком составе, и стороны пришли к соглашению, как продвигаться в этом вопросе дальше. "Мы видим четкие перспективы движения в этом направлении", - сказал первый вице-премьер.

Объем торговли между Беларусью и Казахстаном в январе-сентябре нынешнего года вырос на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $693,8 млн. "Ожидаем, что по итогам текущего года наш товарооборот составит около $1 млрд. Это хороший показатель, но вынужден констатировать, что его объем не отражает имеющийся у нас экономический потенциал", - подчеркнул Александр Турчин.-0-