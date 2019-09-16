Казахстан рассчитывает активизировать в 2020 году взаимодействие с Беларусью как председателем в ЕАЭС

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Казахстан рассчитывает на активизацию в 2020 году экономического взаимодействия с Беларусью как председателем в ЕАЭС. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул важность того, что Беларусь станет председателем в будущем году в данном интеграционном объединении, в котором страны тесно сотрудничают. Он подчеркнул, что предстоит более пристальное внимание обратить на создание равных прав для предприятий государств - участников ЕАЭС. "Для Казахстана участие в ЕАЭС является приоритетным направлением, это в наших интересах, - сказал Аскар Бейсенбаев. - Мы надеемся, что Беларусь в будущем году сконцентрируется на вопросах, связанных с созданием равного доступа к общему рынку. И в этом отношении мы ее поддерживаем".

Глава казахстанской дипмиссии выразил надежду на скоординированность действий двух государств в этом плане.

Он также обратил внимание, что наряду с динамичным сотрудничеством в двустороннем формате Казахстан и Беларусь традиционно активно контактируют на основе близких или единых подходов в таких международных и региональных организациях, как СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС.-0-