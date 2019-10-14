Казахстан устранил избыточные требования к некоторым товарам из стран ЕАЭС

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Казахстан проинформировал Коллегию Евразийской экономической комиссии об отмене требования об обязательном подтверждении соответствия продукции, которая согласно праву Евразийского экономического союза освобождена от обязательной сертификации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, речь идет о стальных канатах, трубах для нефте- и газопроводов, подъемных талях, подъемниках с электродвигателем и специальных лебедках. "ТОО "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Казахстана направил в органы по подтверждению соответствия письмо-разъяснение о неприменении вышеуказанных дополнительных требований. Сообщено, что уполномоченными органами Казахстана проводится работа по исключению из законодательства республики избыточных требований, не согласующихся с актами ЕАЭС, в отношении отдельных категорий товаров", - отметили в ЕЭК.

С января 2019 года государства - члены ЕАЭС совместно с ЕЭК устранили 13 препятствий, в том числе десять барьеров и три изъятия. По состоянию на 14 октября 2019 года в реестре препятствий содержится 18 барьеров, 38 ограничений и 14 изъятий.

Согласно принятой в ЕАЭС терминологии, под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом союза. Изъятия - предусмотренные правом ЕАЭС исключения о неприменении государством - членом союза общих правил функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.-0-