Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект - Рыбаков

30 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект и дает результат. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на церемонии символического пуска установки производства элементарной серы методом Клауса на новополоцком предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Рыбаков подчеркнул, что установка входит в число технологических объектов комплекса замедленного коксования. "Если говорить об отдельных объектах комплекса, то каждый из них дает свой экономический эффект. Здесь еще важны экологический фактор и импортозамещение. Мы фактически заместим покупаемое сырье для производства удобрений нафтановским продуктом", - констатировал председатель концерна.

На улучшении экологии в Новополоцке с вводом установки производства элементарной серы методом Клауса акцентировал внимание председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "Ее не зря окрестили легкими Новополоцка. Люди понимают значимость этого объекта для города", - подчеркнул губернатор. Он также высказал слова благодарности всем, кто участвовал в воплощении этого проекта.

Николай Шерстнев

По словам генерального директора ОАО "Нафтан" Александра Демидова, модернизация технологических объектов - неотъемлемая часть программы развития предприятия, которая позволяет выпускать конкурентоспособный продукт и соответствовать современным требованиям рынка. Важным элементом всего процесса является сырье. Сейчас "Нафтан" целенаправленно и планомерно развивает его альтернативные поставки.

Александр Демидов

"В первой декаде августа ожидаем очередной танкер с американской нефтью. В этом году это будет уже девятый танкер. В среднем это около 900 тыс. т за семь месяцев. Дальше программа поставок альтернативной нефти будет развиваться", - добавил Александр Демидов.-0-

Фото Александра Хитрова

Новая установка запущена в ОАО "Нафтан" В торжественной церемонии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, гендиректор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, коллектив предприятия.