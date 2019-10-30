КГК Беларуси выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси предлагает выработать решения для повышения эффективности бюджетного процесса в Союзном государстве. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, на котором рассматривается заключение контрольных органов двух стран об исполнении бюджета СГ за 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений, это позволяет реализовывать совместные программы, проекты, мероприятия, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и нашими странами в целом. Вместе с тем приходится констатировать, что выделенные средства используются пока не в полном объеме. Имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств, - отметил Василий Герасимов. - Сегодня необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса".

По его словам, растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства. "Главной задачей является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств", - подчеркнул первый зампред КГК.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин напомнил, что в текущем году исполняется 20 лет договору о создании Союзного государства. Он констатировал динамично развивающиеся отношения между странами, которые опираются на прочный фундамент, который состоит из более 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений. Алексей Кудрин отметил, что товарооборот между странами за годы интеграции в СГ вырос в 6 раз и в прошлом году составил более $35 млрд.

Отдельно Алексей Кудрин отметил усиление программного подхода в развитии Союзного государства. "Мы как аудиторы должны использовать комплексный, стратегический подход в анализе этих программ. Мы должны говорить о результативности программ, реально ли эти ресурсы привели к результатам, на которые мы рассчитывали", - добавил председатель Счетной палаты. Он напомнил, что часто двусторонние программы не выполнялись в срок, не приводили к ожидаемым результатам, деньги зависали на счетах. "Мы должны снова на эти аспекты внимательно смотреть, надо повышать эффективность программ", - сказал Алексей Кудрин. Он также выразил мнение, что с подписанием интеграционных документов у контрольных органов прибавится работы.

Сегодня на заседании рассматривается заключение контрольных ведомств на отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2018 год. Проверкой контрольных органов Беларуси и России подтверждаются данные отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год по доходам и расходам.-0-