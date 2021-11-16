КГК: благодаря онлайн-панели "Скажи нет зарплате в конверте" в бюджет уплачено около Br22 тыс.

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам рассмотрения поступившей на онлайн-панель обратной связи "Скажи нет зарплате в конверте" в бюджет уплачено около Br22 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Департамент финансовых расследований КГК продолжает изучать сообщения, которые поступают на онлайн-панель обратной связи "Скажи нет зарплате в конверте". С начала ее функционирования туда пришло 275 сообщений. Часть из них рассмотрена, по остальным продолжаются проверочные мероприятия. Некоторые нарушения нашли подтверждение. Субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями дополнительно уплачены платежи в бюджет на сумму около Br22 тыс.

В контрольном ведомстве напомнили, что сообщить информацию о выплате заработной платы в конверте можно анонимно и без регистрации, заполнив специальную форму на официальном сайте КГК.

По результатам проводимой ДФР работы по пресечению выплаты зарплаты в конверте с начала нынешнего года возбуждено 34 уголовных дела.-0-