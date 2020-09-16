КГК: ценовая ситуация на потребительском рынке остается стабильной

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ценовая ситуация на потребительском рынке остается стабильной. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская, комментируя итоги очередного еженедельного мониторинга цен на наиболее значимые продукты, передает корреспондент БЕЛТА.

С 3 по 10 сентября КГК и Министерство антимонопольного регулирования и торговли проанализировали порядок формирования стоимости товаров в 55 магазинах. Работники КГК провели мониторинг в 35 торговых объектах, нарушения найдены в некоторых из них.

Например, не все торговые объекты придерживались установленных законодательством предельных надбавок на социально значимые товары. В одном из магазинов Слонима в продаже было шесть наименований товаров для детского питания (пюре, молочная сухая смесь), розничные цены на которые были установлены с превышением предельных уровней торговых надбавок на 15-20 процентных пунктов. Аналогичные нарушения обнаружили и в одном из магазинов Бобруйска: на колбасные изделия применялась надбавка 30-32,1% вместо 20%, на сок для детского питания - 31,1% вместо 15%, на овсяные хлопья - 46,4% вместо 30%.

В Минском районе зафиксировали превышение торговых надбавок на соль, овсяные хлопья, растительное масло, молоко, сметану, сыр на 12-58%.

Были и другие нарушения - несоблюдение ассортиментных перечней товаров, отсутствие на маркировке необходимой информации и др.

К дисциплинарной ответственности привлечены шесть человек. Субъектам хозяйствования направлено девять рекомендаций по устранению нарушений. Елена Масурновская обратила внимание, что после направления рекомендации у субъекта есть время, чтобы устранить нарушения и проинформировать об этом контрольное ведомство. Если рекомендации не выполнены, в торговый объект может прийти внеплановая проверка, субъекту придется платить штраф.

Вместе с тем, по словам Елены Масурновской, в основном рекомендации выполняются и до штрафа дело не доходит. "За август такую меру, как административный штраф, мы применили только к одному субъекту хозяйствования, все остальные устранили нарушения", - пояснила она.

Начальник управления КГК отметила, что зачастую нарушения в небольших торговых объектах связаны с незнанием законодательства. Она считает, что здесь более активную информационную работу должны вести местные органы власти.

Что касается изменения цен в августе по сравнению с июлем, то по ряду наименований продуктов цены снизились. "На отдельные товары есть несущественное повышение цен, в некоторых случаях это связано с импортом", - отметила Елена Масурновская.

По ее словам, в первой декаде сентября ценовая ситуация по сравнению с августом не претерпела существенных изменений. "Где-то есть повышение цен на продукты питания (но не значительное), где-то - снижение", - констатировала представитель Комитета госконтроля.

КГК продолжит контролировать ситуацию на потребительском рынке.-0-