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05 декабря 2019, 21:01

Китай считает успешной реализацию совместных строительных проектов в Беларуси - Цуй Цимин

Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай считает успешной реализацию совместных строительных проектов в Беларуси. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Минске Цуй Цимин сегодня на церемонии завершения второго этапа строительства социального жилья в Беларуси.

Дипломат сказал, что проект реализуется в соответствии с договоренностями на высшем уровне. "Он осуществлен в шести белорусских областях и городе Минске с использованием средств технико-экономической помощи китайского правительства. Строительство началось в августе 2016 года и было завершено в декабре 2019-го. Всего построено 38 домов - 3286 квартир социального жилья общей площадью 200 тыс. кв.м, что позволит улучшить жилищные условия малообеспеченных семей", - отметил посол.

"В настоящее время мы готовимся к реализации третьего этапа возведения социального жилья, на котором будет построено 20 домов - 1166 квартир социального жилья общей площадью 66 тыс. кв.м в шести областях Беларуси, - продолжил Цуй Цимин. - Строительство начнется в 2020 году. Реализация этих строительных проектов в полной мере отражает дружбу китайского и белорусского народов, а также способствует социально-экономическому развитию страны".

Посол отметил, что Китай и Беларусь являются всепогодными хорошими друзьями. "В этом году Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Александр Лукашенко встречались дважды, что в полной мере свидетельствует о высоком уровне отношений между нашими странами. В последние годы китайско-белорусское всестороннее стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше, продолжает развиваться", - подчеркнул он.

Цуй Цимин обратил внимание на совместную работу по реализации концепции "Один пояс, один путь", которая приносит хорошие результаты. Он рассказал о некоторых примерах успешного двустороннего сотрудничества: "Совместными усилиями с использованием технико-экономической помощи китайского правительства построены студенческое общежитие, терапевтический корпус в Минской центральной районной больнице. Завершены проекты "Строительство системы электрификации Китайско-белорусского индустриального парка", "Строительство жилого арендного комплекса на территории "Великого камня". Активно строится Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений, который будет завершен в начале следующего года".

В числе важных совместных проектов - возведение Национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта. Посол выразил уверенность, что успешное их строительство станет весомым вкладом в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.-0-

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