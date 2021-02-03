3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай собирается построить в Беларуси еще 20 социальных домов. Соответствующее соглашение о реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)" подпишут правительства Беларуси и Китая. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2021 года №63, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В целом планируется построить 1 166 квартир социального жилья в 20 домах. Общая площадь застройки составит примерно 66 тыс. кв.м. Квартиры получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие право на получение жилья социального пользования.

Расходы по строительству не должны превысить 222 млн китайских юаней, расходы управляющей проектом китайской компании составят не более 15,52 млн китайских юаней. Они будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.

На подписание соглашения от белорусской стороны уполномочено Министерство экономики.-0-