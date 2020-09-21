Китай заинтересован в организации турмаршрутов в Беларусь с включением соседних стран

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере туризма, сообщили БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Пекине.

"В посольстве состоялась встреча с главным коммерческим представителем туристической компании HCG International Travel Group Тони Онгом и руководителем визового департамента компании Чжан Юньжань. С китайской стороны во встрече также приняла участие главный редактор журнала Diplomat Жэнь Цзяюй, - говорится в сообщении. - Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере туризма, обменялись мнениями о развитии взаимодействия и возможности активизации контактов в условиях пандемии коронавируса".

Отмечена заинтересованность китайской стороны в организации туристических маршрутов в Беларусь с включением соседних стран, принимая во внимание наличие потенциального спроса на такие маршруты для китайских туристов в будущем. "Стимулирующим фактором здесь также является заключенное в июне этого года между Беларусью и Россией межправительственное соглашение о взаимном признании виз иностранных граждан на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства, которое значительно облегчит китайским гостям путешествие по маршрутам, включающим в себя одновременно Беларусь и Россию", - сказали в дипмиссии.

Стороны выразили уверенность в продуктивном развитии сотрудничества в сфере туризма после окончания пандемии и обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.-0-