Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий появился в "Великом камне"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован в качестве резидента Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте участвуют Национальная академия наук Беларуси, Академия наук провинции Гуандун, а также Фошаньский научно-исследовательский институт промышленных технологий (КНР). Площадкой для работы станет инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений в парке.

Глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко отметил, что это уже 65-й резидент. "Он очень важен и символичен с точки зрения того, что организуется платформа реализации научно-технических достижений между двумя странами. Задача именно этой платформы - разработка научных идей, доведение их до промышленной реализации. Эта идея в том числе закладывалась, когда создавался парк "Великий камень", но реальное воплощение она получила, когда у нас появилась возможность построить центр коммерциализации научно-технических достижений. Буквально в следующем месяце мы планируем ввести в эксплуатацию здание этого центра", - сообщил он.

Фото Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"

Александр Ярошенко считает, что инновационное направление развития "Великого камня" через присоединение такого нового резидента подчеркивает, что сам парк развивается в правильном и нужном направлении.

Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик в свою очередь отметил: "Для НАН Беларуси и Академии наук провинции Гуандун - это очень важное событие. Мы шли к этому достаточно долго, готовились, вырабатывали планы, искали конкретные проекты, которые объединят нас в этом центре. Сегодня можно сказать, что завершен первый этап этой работы. Теперь предстоит отработать механизмы взаимодействия и финансирование проекта. Очень важно, что таким образом мы начинаем работать на уровне научных исследований и разработок, которые примерно через два или три года будут перерастать в конкретные технологии и производства".

На базе центра также будут вестись собственные научные разработки. Среди направлений, над которыми планируют работать в этом центре ученые двух стран, представитель НАН Беларуси назвал разработку новых материалов, современных промышленных технологий, цифровизацию в производстве, био- и экотехнологии.-0-