Классификацию объектов общественного питания можно обсудить на правовом форуме

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли "О классификации объектов общественного питания по типам", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Предлагается классифицировать объекты в зависимости от типа конструкции, специализации, места расположения, метода обслуживания, доступности для покупателей.

Использование такой классификации, которая станет применяться субъектами общественного питания при внесении сведений в Торговый реестр Беларуси, позволит им грамотно определять тип объекта общепита. Это важно при определении ассортимента реализуемой продукции, технической оснащенности объекта, состава его помещений, в том числе при введении ограничений продажи отдельных видов продукции в зависимости от типа такого объекта.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 апреля 2021 года.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.-0-