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24 декабря 2021, 17:06

Кочанова: должна быть общая нацеленность ведомств в упрощении стройнорм и инвестиционного цикла

24 декабря, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло сегодня в ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК), передает корреспондент БЕЛТА.

С 2016 года по поручению Президента реализуется масштабный экспортно ориентированный и импортозамещающий инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы". Его цель - организация глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных сбалансированных комбикормов и премиксов. Производство продукции организовано на оборудовании и по технологии лучших мировых производителей (Швейцария, Германия, Австрия, Франция). Белорусский проект - крупнейший и уникальный агропромышленный комплекс не только в республике, но и на территории всего бывшего СССР.

"По поручению Президента здесь реализуется один из масштабных проектов, и технически он действительно непростой. Вместе с тем речь идет о создании новой биотехнологической отрасли и новой ступени в развитии сельского хозяйства, производстве кормов и незаменимых аминокислот с применением самых современных мировых технологий. Сегодня выпускаемая продукция реализовывается и пользуется повышенным спросом, на складах ничего нет. Это самое главное - производить то, что сегодня востребовано на рынке Беларуси, и то, что можно поставлять на экспорт", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, инвестиционная и инновационная деятельность, создание новых производств - одни из приоритетных направлений развития нашей страны. "Важно, что такие отрасли появляются и развиваются в нашей стране. Для Минской области это означает создание высокотехнологичного производства, новые рабочие места, достойную заработную плату, жилье", - подчеркнула спикер.

Участники выездного заседания Совета Республики обсудили совершенствование законодательства, строительных норм и правил на всех стадиях инвестиционного цикла для стимулирования инвестиций в проекты высокого технологического уклада Беларуси. Председатель верхней палаты обратила внимание участников, что есть ряд вопросов, решение которых абсолютно неправомерно затягивается. "Сегодня такое время, когда нужно работать быстро, эффективно, чтобы был результат. Как неоднократно повторял глава государства, это наша страна и мы должны делать все, что нужно для нашей страны во благо белорусского народа. На примере строительства высокотехнологичного производства БНБК мы должны увидеть узкие места, которые сегодня есть, и решать те проблемные вопросы, которые могли бы позволить инвесторам работать в Беларуси спокойно, в соответствии с законодательством", - выразила уверенность Наталья Кочанова.

"Наша задача - обеспечить в режиме импортозамещения Республику Беларусь и работать на экспорт. Мы соответствуем всем международным стандартам, которые свидетельствуют, что мы работаем на лучшем оборудовании по новейшим технологиям, имеем лучший менеджмент, обеспечиваем качество и безопасность продукции, - подчеркнул директор БНБК Даниил Урицкий. - В XXI веке мы создаем будущее, которое зависит только от нас. К сожалению, лучшие образцы продукции, которые нами производятся, на данный момент пока еще не соответствуют белорусским стандартам. Такие технологии другими предприятиями не производятся, поэтому возникают вопросы с получением необходимых экспертиз в различных госорганах".

Как отметила Наталья Кочанова, сегодня в вопросах, связанных со строительством, присутствует излишняя зарегулированность. "Это серьезная проблема. Нам нужно быстро вводить объекты, которые впоследствии будут нормально эксплуатироваться. Поэтому надо посмотреть, как упростить действующие нормы, чтобы это было не забюрократизировано. Это многих отпугивает. Должна быть нацеленность на решение этого вопроса в конструктивном русле", - считает она.

Как отметил министр архитектуры Руслан Пархамович, ведомство проводит большую работу в решении вопроса избыточности технических требований, упрощении строительных норм, самого порядка строительства и улучшении инвестиционного цикла. "Необходимость проведения работы по переработке этих норм объективна и очевидна. Все проводимые действия направлены на снятие технических барьеров по внедрению в практику инновационных технологий. Эту проблему мы видим и решаем", - пояснил он.-0-

Руслан Пархамович
Руслан Пархамович

Фото Павла Орловского

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