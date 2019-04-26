Кочанова избрана председателем наблюдательного совета "Нафтана"

26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана председателем наблюдательного совета ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня прошло заседание совета. Во время него кандидатура Натальи Кочановой была поддержана единогласно. Генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов поздравил главу Администрации Президента с избранием на должность.

"Благодарю за оказанное доверие. Для меня это новая работа, ответственная, потому что предприятие очень важно не только для экономики Новополоцка, но Витебской области и всей Беларуси. Задачи перед предприятием стоят очень серьезные, поэтому нужно будет оказывать ему всемерную поддержку. В частности, до 7 ноября предстоит завершить часть проектов по модернизации "Нафтана". Но на этом решение задач акционерного общества не заканчивается. Еще нужно провести огромную работу по модернизации и реконструкции завода "Полимир", выработке стратегии всего нефтехимического комплекса "Нафтана", - сказала глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова также сегодня встретится с трудовым коллективом завода "Полимир".

Наблюдательный совет ОАО "Нафтан" действует с 2002 года. В его состав входят 10 человек. ОАО "Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла, битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. На предприятии трудятся более 10 тыс. человек, товары поставляются на рынки более 50 стран.-0-