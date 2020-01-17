Кочанова: строительство комплекса замедленного коксования на "Нафтане" должно быть завершено в срок

17 января, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Поручения Президента Беларуси по реализации инвестиционных проектов в ОАО "Нафтан" должны быть выполнены качественно и в срок. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета предприятия Наталья Кочанова на совещании по вопросам модернизации "Нафтана", передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова уже неоднократно выезжала на "Нафтан". На нее как на председателя набсовета возложена обязанность контролировать исполнение поручений Президента по строительству установки замедленного коксования нефтяных остатков и другие вопросы модернизации предприятия. "Я не очень довольна ходом реализации проекта на "Нафтане", - сказала Наталья Кочанова - Мы обязаны выполнить поручения главы государства, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось совсем мало".

Так, строительно-монтажные работы нужно завершить в мае, в августе на предприятии должны получить первую продукцию.

"Нафтан" намерен в мае приступить к пуско-наладочным работам на комплексе замедленного коксования "Сейчас необходимо совместно с подрядчиком сделать рывок, чтобы за несколько месяцев завершить строймонтажные работы и в мае приступить к пуско-наладочным", - сказал генеральный директор предприятия Александр Демидов.

"Должно быть тесное взаимодействие заказчика и генподрядчика. Они вместе в рабочем порядке и оперативно должны решать вопросы по поставкам оборудования, по проектно-сметной документации, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации инвестпроекта", - отметила Наталья Кочанова.

После совещания спикер осмотрела производственную территорию предприятия, в том числе строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков.

"Это очень важный инвестпроект, который должен быть реализован", - подчеркнула она.

Как сообщалось, реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Этот продукт используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.-0-

Фото Максима Гучека