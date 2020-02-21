Коллегии ЕЭК поручено оперативно рассмотреть вопрос об ограничениях на поставки белорусских груш в Россию

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил оперативно рассмотреть вопрос об введенных Россией ограничениях на поставки белорусских груш. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Данный вопрос был внесен в повестку проходящего сегодня в Москве заседания Совета ЕЭК по инициативе белорусской стороны. Мероприятие проходит под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

Виктор Назаренко напомнил, что данный вопрос уже рассматривался один раз на Коллегии ЕЭК. "Есть решение (Совета ЕЭК. - Прим. БЕЛТА), чтобы Коллегия ЕЭК оперативно к этой теме вернулась и высказала однозначно свою позицию, чтобы закрыть эту проблему", - сказал Виктор Назаренко.-0-