Коллегия ЕЭК впервые наложила штрафы за непредставление информации о нарушении правил конкуренции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии фигуранты дела о нарушении правил конкуренции (два хозяйствующих субъекта и их должностные лица) должны уплатить штрафы, а также представить информацию по делу, которая была запрошена комиссией ранее, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

В марте Департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК заведены четыре дела о непредставлении информации по требованию комиссии. Это дела в отношении юридических и должностных лиц, которые уже являлись фигурантами расследования о нарушении правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

ЕЭК наделена правом налагать штрафы на юридических и должностных лиц, если во время рассмотрения дела о нарушении конкуренции эти лица не представили сведения по требованию комиссии (приложение №19 к Договору о ЕАЭС).

После вступления в законную силу решения оно будет направлено в установленном порядке для взыскания штрафов в Министерство иностранных дел государства, где нарушители зарегистрированы.​-0-