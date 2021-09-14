КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий

В современном мире все отрасли стремятся к автоматизации процессов и снижению затрат на производство. Не остается в стороне и белорусская легкая промышленность. Предприятия задумываются о внедрении роботизированных технологий и видят в этом одну из возможностей для повышения своей конкурентоспособности на рынке. О том, какие функции могут выполнять роботы в легпроме и когда ждать широкого применения таких технологий, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"Работа в этом направлении велась на протяжении многих лет. Наш, так сказать, якорный проект реализован СООО "Белвест". Компания работает над роботизацией производственной цепочки по дефектовке, раскрою и комплектовке деталей кроя верха обуви. Мы уже на финишной прямой: эта цепочка выходит на промышленную мощность. Сейчас мы думаем и смотрим, выполнение каких еще операций можем роботизировать", - сказала глава концерна.

По ее мнению, в любой отрасли перспективной является роботизация складского, логистического хозяйства, так как в этой области есть отработанные унифицированные приемы, которые подходят практически для всех предприятий. "А что касается непосредственно легкой промышленности, здесь нужно точечно смотреть, где можно заменить полуавтоматический или ручной труд роботизированными комплексами. Например, на Добрушском фарфоровом заводе есть ручная подача посуды и снятие ее с конвейера. На мой взгляд, такие операции должны выполняться автоматически. Кроме того, думаю, что необходимы и роботизированные комплексы по пошиву футболок, постельного белья, полотенец", - отметила Татьяна Лугина.

Белорусские предприятия легпрома сейчас активно занимаются автоматизацией учета бизнес-процессов и технологических процессов, в том числе "Витебские ковры", "Камволь", Оршанский льнокомбинат. Роботизация может стать следующим шагом, считает глава концерна. "Мы идем в ногу с теми задачами по цифровизации, которые ставит наша страна и диктует время. Понимаем, что переход к роботизации неизбежен. Предприятия легпрома работают в конкурентной, жесткой среде. Из всех конкурентных преимуществ цена продукта выходит на первый план. А роботизация - один из путей снижения затрат", - подчеркнула она.

Недавно в Светлогорске прошел семинар "Развитие цифровизации предприятий промышленности" с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова. Ведущие предприятия страны рассказали о практическом внедрении инструментов цифровизации на своих объектах. "Предполагается, что такие встречи будут проходить раз в месяц на разных предприятиях, будут выступать люди из разных отраслей. Конечно, нельзя просто взять применяемый в другой сфере алгоритм, у нас своя специфика, но какие-то моменты можно перенять", - обратила внимание председатель концерна.

Беларусь изучает и международный опыт внедрения роботизированных технологий в промышленность. В частности, глава "Беллегпрома" встретилась с генеральным директором "FANUC Россия и Беларусь" (представительства международной компании со штаб-квартирой в Японии) Александром Яшкиным. "Мы сверили наши подходы, поделились видением роботизации легкой промышленности, обсудили, как будем строить взаимодействие в ближайшее время, чтобы был результат", - сказала Татьяна Лугина.

"Но надо понимать, что все проекты в сфере роботизации рассчитаны на 5-10 лет. Так что результат будет не завтра. Чтобы его получить, нужно пройти долгий путь. Но конкуренция в отрасли большая, нужно снижать затраты и выстраивать долгосрочную эффективную стратегию", - подчеркнула глава концерна. По ее мнению, несмотря на сложности, которые нужно преодолеть, роботизация необходима и будет способствовать дальнейшему развитию белорусского легпрома.

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