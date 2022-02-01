Коммерческие организации смогут получить статус бизнес-школы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческие организации, ведущие образовательную деятельность, смогут получить статус бизнес-школы. Это предусмотрено новой редакцией Кодекса об образовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"По инициативе Министерства экономики в актуализированный документ включена норма, дающая возможность коммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, получить статус бизнес-школы. Это позволит им реализовывать образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, направленную на формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения функций управления в коммерческих организациях. Решение о присвоении такого статуса будет принимать Минэкономики по согласованию с Минобразования", - рассказали в пресс-службе.

Бизнес-образование - ключевой инструмент трансфера передовых управленческих технологий и практик из науки в управление для повышения конкурентоспособности национальной экономики. В условиях развертывания четвертой промышленной революции резко возрастает его роль для повышения качества топ-менеджмента субъектов хозяйствования для решения актуальных задач развития компаний, отметили в Минэкономики.

"Реализация этой нормы на практике позволит коммерческим организациям, созданным в форме бизнес-школы, реализовывать программу МВА - базовую программу подготовки управленческих кадров высшего и среднего звена, используемую во всем мире, в формате образовательных программ переподготовки. Это поможет использовать потенциал частных коммерческих организаций для повышения уровня профессиональной компетентности управленческих кадров государственного сектора. Тем самым будет обеспечена массовая подготовка управленческих кадров новой формации, способных вырабатывать и реализовывать эффективные решения в условиях неопределенности и турбулентности внешней среды" - подчеркнули в министерстве.

В настоящее время обучают по программам МВА учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования и коммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность. Последние две категории участников рынка бизнес-образования вынуждены делить программы МВА на серию курсов повышения квалификации. "После получения статуса бизнес-школы коммерческие организации получат право выдавать выпускникам программ МВА дипломы государственного образца, что является важным для топ-менеджмента государственного сектора. Таким образом, сделан еще один шаг на пути комплексной модернизации страны, создания условий для повышения уровня профессиональной компетентности ее управленческих кадров", - резюмировали в Минэкономики.-0-