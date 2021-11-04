4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы "Казахстан - Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Аграрный форум очень актуален, причем не только для Беларуси, но и для Казахстана, - сказал в ходе мероприятия первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. - Ассортимент поставляемой в эту страну белорусской продукции постоянно расширяется, поэтому важно встречаться с торговыми агентами, которые популяризируют наши товары на этом обширном рынке".

В числе подписанных документов - контракт между Рогачевским молочноконсервным комбинатом и предприятием "Евразия ДС" на поставку молочных консервов, соглашение о сотрудничестве в области племенного животноводства между Белорусским государственным объединением по племенному животноводству "Белплемживобъединение" и компанией "Олжа Агро", меморандумы о намерениях и договор на разработку проектной документации.

Проведение форума приурочено к национальной экспозиции Беларуси на 23-й центрально-азиатской международной выставке "Пищевая промышленность" (FoodExpo Qazaqstan), которая проходит в городе Алматы с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие 11 белорусских предприятий: производители мясной продукции - Гродненский, Глубокский и Могилевский мясокомбинаты, а также ведущие молочные бренды республики "Бабушкина крынка", "Молочный гостинец", Слуцкий сыродельный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Рогачевский, Лепельский, Глубокский молочноконсервные комбинаты.

Во время мероприятия обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран в агропромышленной сфере и производстве готовой продукции, поднималась тема сырьевой базы для сельского хозяйства Казахстана и Беларуси, рассматривались возможности инновационных механизмов финансирования АПК и сектора производства готовой продукции. Кроме того, стороны говорили об инструментах поддержки экспорта продукции, требованиях торговых сетей к поставщикам, приводили примеры успешного сотрудничества ученых и производственников.-0-