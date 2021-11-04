Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 4 ноября 2021
Минск +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:07 Московский "Локомотив" и "Галатасарай" сыграли вничью в Лиге Европы Спорт
22:57 Число жертв взрыва на газопроводе в Мексике выросло до двух В мире
22:26 Боксер Алексей Алферов вышел в финал ЧМ в Сербии Спорт
22:02 Могилевские подростки несколько месяцев работали закладчиками психотропов Происшествия
22:00 Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы Экономика
21:48 В Германии в 2020 году от COVID-19 умерли около 40 тыс. человек В мире
21:40 В Мадриде машина сбила группу детей: один ребенок погиб, два в тяжелом состоянии В мире
21:33 Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика Общество
21:28 Авдонин: Союзное государство показало свою эффективность в противостоянии с коллективным Западом Общество
21:22 Авдонин: заседание ВГС стало продолжением плановой работы по развитию Союзного государства Общество
21:21 Кристина Сазыкина завоевала бронзовую медаль молодежного ЧМ по борьбе Спорт
21:07 Конкур будет исключен из программы современного пятиборья до Олимпиады 2028 года В мире
21:01 В Нигере экстремисты убили около 60 человек, еще 9 пропали без вести В мире
20:57 После модернизации в Могилевском районе откроется здание ФАПа Регионы
20:53 Илья Шиманович выиграл серебро на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани Спорт
20:37 При пожаре в мастерской Киево-Печерской лавры пострадали 4 человека В мире
20:32 Анастасия Енотова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе Спорт
20:17 "Без Октября не было бы и суверенной Беларуси". Политолог о роли праздника 7 Ноября Общество
19:55 Лукашенко и Путин после Высшего госсовета общались по телефону еще полтора часа Президент
19:46 Анастасия Шкурдай заняла шестое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде Спорт
19:32 Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:24 Музей Янки Купалы открыл выставку к 130-летию жены поэта Культура
19:18 Мишустин: реализация союзных программ требует принятия более 400 законодательных актов и соглашений Политика
19:06 "Ждет весь Оршанский район!". В агрогородке Бабиничи к 7 ноября откроют лучший ФОК в регионе Регионы
19:03 Посольство Беларуси рассказало о решении украинских судов относительно Торгового дома "МАЗ-Украина" Экономика
19:01 Белорусские теннисистки проиграли австралийкам со счетом 1:2 в Кубке Билли Джин Кинг Спорт
18:35 Путин объяснил, с чем связано углубление интеграции между Беларусью и Россией Политика
18:29 Лукашенко посетовал, что Путин уехал в Крым и его с собой не пригласил Президент
18:27 Путин о России и Беларуси: намерены сообща противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела наших государств Политика
18:27 Беларусь и Россия утвердили новую Военную доктрину Союзного государства Политика
Все новости
Все новости
Экономика
04 ноября 2021, 22:00

Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы "Казахстан - Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Аграрный форум очень актуален, причем не только для Беларуси, но и для Казахстана, - сказал в ходе мероприятия первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. - Ассортимент поставляемой в эту страну белорусской продукции постоянно расширяется, поэтому важно встречаться с торговыми агентами, которые популяризируют наши товары на этом обширном рынке".

В числе подписанных документов - контракт между Рогачевским молочноконсервным комбинатом и предприятием "Евразия ДС" на поставку молочных консервов, соглашение о сотрудничестве в области племенного животноводства между Белорусским государственным объединением по племенному животноводству "Белплемживобъединение" и компанией "Олжа Агро", меморандумы о намерениях и договор на разработку проектной документации.

Проведение форума приурочено к национальной экспозиции Беларуси на 23-й центрально-азиатской международной выставке "Пищевая промышленность" (FoodExpo Qazaqstan), которая проходит в городе Алматы с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие 11 белорусских предприятий: производители мясной продукции - Гродненский, Глубокский и Могилевский мясокомбинаты, а также ведущие молочные бренды республики "Бабушкина крынка", "Молочный гостинец", Слуцкий сыродельный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Рогачевский, Лепельский, Глубокский молочноконсервные комбинаты.

Во время мероприятия обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран в агропромышленной сфере и производстве готовой продукции, поднималась тема сырьевой базы для сельского хозяйства Казахстана и Беларуси, рассматривались возможности инновационных механизмов финансирования АПК и сектора производства готовой продукции. Кроме того, стороны говорили об инструментах поддержки экспорта продукции, требованиях торговых сетей к поставщикам, приводили примеры успешного сотрудничества ученых и производственников.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
форумы
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Посольство Беларуси рассказало о решении украинских судов относительно Торгового дома "МАЗ-Украина"
Фото из архива Ставропольский край заинтересован в развитии биржевой торговли сельхозпродукцией с Беларусью
Фото из архива Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе-октябре возросли почти на 9%
Фото из архива Субботин: правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 4 ноября укрепился к трем основным валютам
Фото из архива МНС: владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу
Главное
Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией
Лукашенко: Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства
Беларусь и Россия утвердили новую Военную доктрину Союзного государства
Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси ниже показателей прошлой волны
Топ-новости
"Приоритет из приоритетов". Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией
В Союзном государстве приняли Концепцию миграционной политики
Беларусь и Россия намерены заключить международный договор об общих принципах налогообложения
Мишустин: реализация союзных программ требует принятия более 400 законодательных актов и соглашений
Авдонин: заседание ВГС стало продолжением плановой работы по развитию Союзного государства
Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика
Перцов: цифровая индустрия не может развиваться сама по себе, сейчас вырабатываются правила игры
Илья Шиманович выиграл серебро на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани
Субботин: правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли
Компания Parimatch стала лучшей в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" по итогам премии "Выбор года 2021"
Орда: проект новой Конституции отвечает запросам людей
МИД Беларуси жестко указал представителю посольства Польши на недопустимость нагнетания обстановки на границе
Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" по выпуску вакцины от коронавируса обсудили дальнейшее сотрудничество
Компания Huawei предложила решения для цифровизации системы здравоохранения Беларуси на #GBCregions в Гродно
Витебская горбольница №1 вернется к обычному режиму работы с 8 ноября
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.