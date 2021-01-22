Комплекс замедленного коксования на "Нафтане" планируют запустить до конца 2021 года

22 января, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Комплекс замедленного коксования в ОАО "Нафтан" планируют запустить до конца этого года, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Андрей Сойко, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс включает 19 установок, 12 из них построены и по некоторым подписаны акты ввода в эксплуатацию. "Нам осталось достроить семь объектов. Среди них основной является сама установка замедленного коксования. Планируем закончить строительно-монтажные работы в мае, а ввести весь комплекс в эксплуатацию до конца 2021 года", - сказал Андрей Сойко.

Реализация проекта находится на контроле высшего руководства страны. Сейчас на строительстве трудятся порядка 800 человек.

Гендиректор добавил, что после запуска комплекса замедленного коксования на "Нафтане" в ближайшие годы упор будет сделан на развитие завода "Полимир".

Сегодня с ходом модернизации "Нафтана" ознакомится премьер-министр Роман Головченко.-0-