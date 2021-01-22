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22 января 2021, 16:33

Модернизация "Нафтана" позволит компенсировать потери от российского налогового маневра - Головченко

22 января, Верхнедвинский район /Корр. БЕЛТА/. Для страны важно ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования (КЗК) на "Нафтане", потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов мы компенсируем потери от российского налогового маневра. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения нефтепромышленного предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Глава правительства отметил, что КЗК - объект очень сложный и его строительство затянулось на несколько лет. Тем не менее есть основания полагать, что комплекс начнет работать в этом году. "Планируем в мае закончить строительно-монтажную часть и немедленно приступить к пуско-наладке. В лучшем случае к началу четвертого квартала нынешнего года, а если сложности возникнут, то к концу года, намерены выйти на получение первого продукта от этой установки. Для нас это важно, потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов мы компенсируем потери от налогового маневра", - отметил Роман Головченко.

По его словам, чтобы постоянно контролировать ход реализации инвестпроекта и избегать отставаний, каждые две недели на "Нафтане" работает штаб под руководством министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича и председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Журналисты также поинтересовались мнением премьер-министра о программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. В частности, об идее создания госкорпорации в сельхозмашиностроении. Роман Головченко подчеркнул, что это предложение находится в проработке. "Создание госкорпораций - движение в правильную сторону. Это объединение технологических, инженерных и маркетинговых потенциалов предприятий. Сейчас важно иметь мощные структуры, которые способны привлекать серьезные финансовые потоки и кредитные ресурсы. По сути, это более глубокая степень интеграции по сравнению с существующими холдингами. Но нужно время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять верные управленческие решения", - добавил руководитель правительства.

В социально-экономическом развитии страны на пятилетку есть несколько главных векторов. Первое - это ставка на традиционную отрасль промышленности - нефтехимическую. Государство будет в нее дальше инвестировать. "Но в то же время в приоритете развитие регионов. Концентрируя трудовые ресурсы и производительные силы вокруг крупных городов, мы не должны забывать о районах. Вот в одном из них - Верхнедвинском - сегодня побывали. Сельскохозяйственный регион с небольшой промышленностью. С учетом льгот, которые уже имеются, нужно в каждом населенном пункте развивать производство", - резюмировал Роман Головченко.-0-

Фото Александра Хитрова

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Головченко нефтепереработка предприятие
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