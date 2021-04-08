Кондитерские фабрики "Спартак" и "Красный Мозырянин" приняли решение об объединении

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СП ОАО "Спартак" и ОАО "Красный Мозырянин" приняли решение об объединении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белгоспищепрома".

"Для двух предприятий "Спартак" и "Красный Мозырянин" принято судьбоносное решение - объединение фабрик с управляющей компанией СП ОАО "Спартак". Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" имеет опыт и потенциал в реализации кондитерских изделий как на территории Беларуси, так и за ее пределами, осуществляя сотрудничество более чем с 25 странами мира", - говорится в сообщении концерна.

Как отметили в "Белгоспищепроме", основная задача СП ОАО "Спартак" в интеграции - повышение эффективности работы ОАО "Красный Мозырянин". Это одно из старейших предприятий пищевой промышленности Беларуси. История фабрики "Красный Мозырянин" начинается с 1913 года.

"Теперь планируется провести работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижении себестоимости производства в целом, а также мероприятия по повышению узнаваемости бренда "Красный Мозырянин" во взаимодействии с брендом "Спартак". Это первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера на территории Беларуси. Данная форма работы не повлияет на известные традиционные торговые марки "Красного Мозырянина", скорее, усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок "Спартака", - рассказали в концерне.-0-