Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за 2020 год выросли в 1,7 раза

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные перевозки белорусской продукции в Китай в контейнерах за 2020 год выросли в 1,7 раза и составили более 22 тыс. контейнеров ДФЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

По информации БЖД, обеспечивается предоставление полного комплекса транспортно-логистических услуг, контакты и партнерские отношения установлены с 15 китайскими провинциями. "Это позволяет организовать доставку белорусской продукции как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку Китая, включая услугу "последней мили", - пояснили в пресс-центре. Комплексную услугу организации перевозок экспортных грузов предоставляет государственное предприятие "БТЛЦ" Белорусской железной дороги.

"В 2021 году Белорусская железная дорога продолжит работу по созданию условий, направленных на дальнейшее развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом", - отметили в пресс-центре.-0-