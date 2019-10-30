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30 октября 2019, 12:51

Контрольные органы Беларуси и России намерены усовершенствовать аудит программ СГ

Во время заседания
Во время заседания

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России намерены усовершенствовать аудит программ Союзного государства. Об этом шла речь сегодня на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Счетной палаты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, что мы сегодня обсуждали - это эффективность (реализации союзных программ. - Прим. БЕЛТА). Первый шаг мы уже сделали, и по предложению контролирующих органов в программу подготовки этих документов внесены два момента: должно быть внедрение и экономический эффект. Исходя из этого, мы пойдем дальше", - сообщил журналистам первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов по итогам заседания.

Василий Герасимов
Василий Герасимов

Что касается исполнения союзного бюджета, то, по словам Василия Герасимова, нарушения в основном носят технический характер и не влияют на финансовую составляющую бюджета. "Есть более серьезные нарушения, которые касаются аренды, завышения стоимости, но они носят разовый характер. Надо отметить, что таких нарушений с каждый годом становится все меньше", - добавил он.

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что необходимо сделать акцент на так называемом стратегическом аудите программ СГ, то есть не просто оценить, как использованы средства, но и эффект этих программ в целом, приносят ли они ожидаемый результат. "Мы будем вносить предложения о более современном анализе совместных программ, для этого проведем ряд семинаров и обучения", - сказал он.

В 2018 году доходы бюджета Союзного государства исполнены в объеме 6,95 млрд российских рублей, или 100,4% уточненного планового показателя. Финансирование расходов бюджета за 2018 год составило 5,33 млрд российских рублей, или 99,8% показателя уточненной сводной бюджетной росписи. За последние пять лет это лучший показатель исполнения расходной части союзного бюджета.

Во время заседания
Во время заседания

Основные направления бюджетных расходов - это программы и мероприятия Союзного государства. В 2018 году на их реализацию направлено 85,4% расходов союзного бюджета. Так, на финансирование 12 программ израсходовано 3,27 млрд российских рублей, или 98,95% уточненной сводной бюджетной росписи. По 9 из 12 программ Союзного государства бюджетные назначения исполнены на 100%, либо почти в полном объеме, по трем программам исполнение составило 90,7-99,4%.

Вместе с тем, выявлены факты нарушений при использовании бюджетных средств. Так, при проверке Комитетом госконтроля ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" установлено завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ по трем объектам. Это повлекло незаконное получение из союзного бюджета почти 2 млн российских рублей (вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства).

Наряду с этим остается ряд проблем, которые не удалось решить до настоящего времени. К примеру, не выработаны механизмы, позволяющие получать доходы от использования союзной собственности и от реализации программ СГ, отсутствует единый порядок учета собственности Союзного государства.

Для совершенствования контроля результативности реализации программ СГ Постоянному комитету предложено рекомендовать республиканским органам госуправления и федеральным органам исполнительной власти, а также другим заинтересованным при согласовании проектов программ предусматривать включение в них целевых индикаторов и показателей в разбивке по годам.-0-

Фото Сергея Шелега

КГК Беларуси выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГКГК Беларуси выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ
"Беларусь и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений, это позволяет реализовывать совместные программы, проекты", - сказал первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов.

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