Контрольные органы Беларуси и России намерены усовершенствовать аудит программ СГ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России намерены усовершенствовать аудит программ Союзного государства. Об этом шла речь сегодня на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Счетной палаты, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главное, что мы сегодня обсуждали - это эффективность (реализации союзных программ. - Прим. БЕЛТА). Первый шаг мы уже сделали, и по предложению контролирующих органов в программу подготовки этих документов внесены два момента: должно быть внедрение и экономический эффект. Исходя из этого, мы пойдем дальше", - сообщил журналистам первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов по итогам заседания.
Что касается исполнения союзного бюджета, то, по словам Василия Герасимова, нарушения в основном носят технический характер и не влияют на финансовую составляющую бюджета. "Есть более серьезные нарушения, которые касаются аренды, завышения стоимости, но они носят разовый характер. Надо отметить, что таких нарушений с каждый годом становится все меньше", - добавил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что необходимо сделать акцент на так называемом стратегическом аудите программ СГ, то есть не просто оценить, как использованы средства, но и эффект этих программ в целом, приносят ли они ожидаемый результат. "Мы будем вносить предложения о более современном анализе совместных программ, для этого проведем ряд семинаров и обучения", - сказал он.
В 2018 году доходы бюджета Союзного государства исполнены в объеме 6,95 млрд российских рублей, или 100,4% уточненного планового показателя. Финансирование расходов бюджета за 2018 год составило 5,33 млрд российских рублей, или 99,8% показателя уточненной сводной бюджетной росписи. За последние пять лет это лучший показатель исполнения расходной части союзного бюджета.
Основные направления бюджетных расходов - это программы и мероприятия Союзного государства. В 2018 году на их реализацию направлено 85,4% расходов союзного бюджета. Так, на финансирование 12 программ израсходовано 3,27 млрд российских рублей, или 98,95% уточненной сводной бюджетной росписи. По 9 из 12 программ Союзного государства бюджетные назначения исполнены на 100%, либо почти в полном объеме, по трем программам исполнение составило 90,7-99,4%.
Вместе с тем, выявлены факты нарушений при использовании бюджетных средств. Так, при проверке Комитетом госконтроля ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" установлено завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ по трем объектам. Это повлекло незаконное получение из союзного бюджета почти 2 млн российских рублей (вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства).
Наряду с этим остается ряд проблем, которые не удалось решить до настоящего времени. К примеру, не выработаны механизмы, позволяющие получать доходы от использования союзной собственности и от реализации программ СГ, отсутствует единый порядок учета собственности Союзного государства.
Для совершенствования контроля результативности реализации программ СГ Постоянному комитету предложено рекомендовать республиканским органам госуправления и федеральным органам исполнительной власти, а также другим заинтересованным при согласовании проектов программ предусматривать включение в них целевых индикаторов и показателей в разбивке по годам.-0-
Фото Сергея Шелега