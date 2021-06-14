Контрольные органы Беларуси и России проверили данные по исполнению союзного бюджета за 2020 год

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегии Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России рассмотрели итоги проверки отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год. Подтверждена достоверность данных отчета по доходам и расходам, заключение контрольных органов направлено в Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Отмечено, что в 2020 году доходы бюджета Союзного государства исполнены в объеме 5,5 млрд российских рублей, или 100,1% планируемого показателя.

Исполнение по расходам бюджета составило 5,1 млрд рублей (92,9% плановых назначений). Это объясняется в основном экономией бюджетных средств, которая образовалась в условиях ограничительных мер, принятых в Беларуси и России по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Только по двум разделам - "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" и "Сельское хозяйство и рыболовство" - расходы исполнены в предусмотренном объеме (100%).

Анализ показал, что основной удельный вес расходов бюджета Союзного государства за 2014-2020 годы приходится на реализацию программ Союзного государства (61,6%). В 2020 году планировалось реализовать 12 программ, два проекта и 25 мероприятий СГ.

Кассовое исполнение расходов по программам составило 3,3 млрд рублей, или 98% плановых назначений. Только по одной программе бюджетные назначения исполнены в полном объеме ("Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства").

Расходы на реализацию двух проектов Союзного государства (на территории России - "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области", на территории Беларуси - "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой") составили 110,2 млн рублей, или 92,6% плановых назначений.

Кассовое исполнение расходов на реализацию 15 из 25 предусмотренных мероприятий составило 1 млрд рублей, или 79,7% плановых назначений. В полном объеме исполнены расходы по шести мероприятиям.

При этом размер остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет снижается: за 2020 год он уменьшился в 1,4 раза до 549,6 млн рублей (на уровне размера остатков средств на конец 2011 года). Эти деньги направлены на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства.

Участники заседания коллегий Комитета госконтроля и Счетной палаты также обсудили нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки.-0-