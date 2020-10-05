5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Красносельскстройматериалы" будет использовать RDF-топливо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды по итогам рабочей поездки министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Гродненскую область.

Основной целью визита министра на предприятие было знакомство с ходом подготовки к использованию RDF-топлива. Глава природоохранного ведомства встретился с руководством ОАО и побывал на строящейся линии для применения данного вида топлива при производстве клинкера.

"Технология эта не новая, во всем мире она уже работает. Мы, к сожалению, пока никак не можем приступить к конкретным действиям по использованию отходов, превращению их в тепловую энергию на цементных заводах. Посетив сегодня цементный завод в Красносельском и узнав о том, как идет подготовка к введению этой технологии, я убедился, что первые шаги сделаны правильно, многое уже достигнуто. На заводе практически создана технологическая линия по использованию отходов как источника тепловой энергии. На данный момент нужно решать вопрос производства топлива. Думаю, в ближайшее время мы это сделаем", - отметил Андрей Худык.

RDF (refuse derived fuel) - топливо, состоящее из отходов, оставшихся после их сортировки и извлечения органики, стекла, пластика, металла, бумаги. Беларусь, ориентируясь на мировую практику, решила создавать мощности по производству RDF-топлива, прежде всего для применения в цементной промышленности. По калорийности оно уступает природному газу и каменному углю, однако превосходит торфобрикеты.-0-