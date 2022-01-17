Крецкий: в Беларуси роль энергоэффективности возрастает с каждым годом

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси роль энергосбережения и энергоэффективности в сочетании с производством экологически чистой энергии с каждым годом возрастает. Об этом проинформировал заместитель председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на онлайн-заседаниях 12-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), которые прошли 15-16 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента.

Виталий Крецкий, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что Беларусь поддерживает инициативу IRENA "Геополитика энергетической трансформации", направленную на трансформацию энергетического сектора, продвижение вопросов интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему за счет широкомасштабного распространения технологий использования ВИЭ в зданиях и промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве, развития умных сетей, использования технологий аккумулирования тепловой и электрической энергии.

Заместитель председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности также отметил, что роль энергосбережения и энергоэффективности в сочетании с производством экологически чистой энергии с каждым годом возрастает. При этом особое внимание уделяется автоматизации и цифровизации технологических процессов. По словам Виталия Крецкого, интеллектуальная энергоэффективность - это системный, целостный подход к энерго- и ресурсосбережению, обеспечиваемый информационно-коммуникационными технологиями и доступом пользователей к информации в режиме реального времени. "На наших глазах и с нашим участием создается интеллектуальная энергоэффективность, потенциал которой огромен", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы, благодаря созданному благоприятному инвестиционному климату в настоящий момент в стране действует 514 МВт электрической мощности установок по использованию ВИЭ. Ожидается, что к 2024 году этот показатель составит порядка 700 МВт, что на сегодняшний день эквивалентно 7% от установленной мощности белорусской энергосистемы.

"Еще в 2016 году из ВИЭ в Беларуси вырабатывалось в четыре раза меньше электроэнергии - 0,3 млрд кВт/ч, а в 2020-м благодаря оказываемой государством поддержке строительства установок ВИЭ - уже 1,2 млрд кВт/ч. В структуре производства электрической энергии ВИЭ составляют 2,4%. В производстве тепловой энергии доля ВИЭ за последние 10 лет выросла почти в два раза с 6,1% в 2010 году до 11,8% в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Департаменте, присоединившись к уставу IRENA, Беларусь рассчитывает на выстраивание взаимовыгодных и плодотворных отношений с данным агентством. "В условиях противодействия COVID-19 прошедший 2021 год отмечен весьма плодотворными результатами сотрудничества между Беларусью и IRENA. Так, 3-4 февраля 2021 года IRENA проведен для Беларуси международный онлайн-семинар "Интеграция низкотемпературных возобновляемых источников энергии в районные системы энергоснабжения", в котором приняли участие 80 человек из 24 стран. А 29 июля в виртуальном формате состоялся запуск подготовленного в 2020-2021 годах IRENA для Беларуси обзора "Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии" с участием исполнительного директора IRENA Франческо Ла Камера, представителей Департамента по энергоэффективности, Минприроды, Национального статистического комитета, Минэнерго, Минжилкомхоза, НАН Беларуси, общественных и консалтинговых организаций", - рассказали в пресс-службе.

Для реализации рекомендаций, сформулированных в данном обзоре, по запросу Департамента по энергоэффективности IRENA 11-12 октября проведен семинар "Создание потенциала для внедрения системы аукционов на строительство установок ВИЭ в Беларуси", в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки документации, требования к участникам торгов, процесс выбора победителей и заключения контрактов, обеспечения наименьшей цены, своевременной реализации контрактов и интеграции переменных ВИЭ (солнце, ветер) в энергосистему. Материалы данного семинара будут использоваться республиканскими органами государственного управления при создании системы аукционов на строительство установок ВИЭ в Беларуси.-0-