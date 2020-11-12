Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе наиболее важных задач для интеграционных структур АПК Витебской области - наращивание производства, чтобы иметь возможность выполнять долговые обязательства. Такое мнение высказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что 2020 год был очень непростым для сельского хозяйства. "Но крестьяне достойно справились, сдали серьезный экзамен на профессионализм, компетенцию, а самое главное - самоотдачу, преданность своей профессии и стране", - сказал Иван Крупко.

По его данным, более 90% предприятий АПК, имеющих рассрочку кредиторской задолженности, обеспечили устойчивый рост и выполнение текущих финансовых обязательств. "Это дало возможность увеличить выручку на одного работающего в сельском хозяйстве на 17% и увеличить заработную плату на те же 17%, не обгоняя производительность труда. Средняя заработная плата составила Br890", - проинформировал министр.

На особом контроле министерства и органов власти на местах - работа интеграционных структур, созданных в Витебской области. "Они должны обеспечить серьезную управляемость и прибавить 18-20% (по объему производства. - Прим. БЕЛТА). Отсрочка по кредитам и долговым обязательствам позволит им нарастить объемы продукции в первые годы, чтобы обеспечивать выплату рассроченных долговых обязательств, и даст им устойчиво работать, - отметил Иван Крупко. - Самое главное на этом этапе - обеспечить рост производства".-0-