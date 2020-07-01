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01 июля 2020, 16:30

Крупко: перед АПК Беларуси стоят масштабные задачи по модернизации и наращиванию экспорта

Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода
Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные задачи по модернизации и наращиванию экспорта сегодня стоят перед АПК Беларуси. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на церемонии награждения сельскохозяйственных организаций Минской области по итогам республиканского соревнования по достижению высоких показателей в агропромышленном производстве за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Минская область традиционно является одним из ключевых аграрных регионов Беларуси, ежегодно демонстрируя стабильные темпы развития сельского хозяйства. Сегодня, когда перед АПК региона и всей страны в целом стоят масштабные задачи по укреплению продовольственной безопасности страны, технической и технологической модернизации, наращиванию экспортного потенциала, проведение подобных мероприятий и конкурсов особенно актуально", - сказал Иван Крупко.

Он отметил, что в 2019 году, несмотря на сложные погодно-климатические условия, аграрии Минщины показали высокие результаты. Во всех категориях хозяйств региона было обеспечено валовое производство зерна в объеме 1,9 млн т (124% к уровню 2018 года), рапса - 158 тыс. т (144%), льноволокна - 8,3 тыс. т (128%), сахарной свеклы - почти 2 млн т (106%), картофеля - 1,5 млн т (109%), овощей - 471 тыс. т (106%). Заготовлено более 2 млн т кормовых единиц травяных кормов (108% к уровню 2018 года), что составило 28 ц кормовых единиц на условную голову скота. "В этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, посевная проведена в целом в агротехнические сроки, поддерживается непрерывность производственного процесса. Весенний сев в Минской области выполнен на площади 573 тыс. га, или 101% к уровню 2019 года. При этом накоплено на 25% больше минеральных удобрений, что, безусловно, отразится на продуктивности сельскохозяйственных культур", - отметил министр.

Иван Крупко вручил представителям сельхозорганизаций Минской области благодарности Президента и премьер-министра, а также почетные грамоты Минсельхозпрода. В числе награжденных - ОАО "Косино" Логойского района, ОАО "Кухчицы" Клецкого района, ОАО "Игнатичи" Минского района, ОАО "Солигорская птицефабрика", ОАО "Слуцкий хлебозавод", Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и другие предприятия, а также аграрии региона.

Министр во время церемонии также подвел итоги развития отрасли за последние десятилетия. "Благодаря проведенной в суверенной Беларуси масштабной модернизации всего сектора АПК мы производим молока в 2,3 раза больше, чем в 1995 году (в 2019 году было более 7 млн т), производство мяса увеличили практически в три раза (в 2019-м - более 1,8 млн т). Обеспечили полностью внутренний рынок продуктами питания (более 1,5 тыс. наименований молочной продукции и более 1 тыс. наименований мясной), имеем один из лучших результатов производства молока на душу населения (786 кг)", - отметил он. Белорусская сельхозпродукция экспортируется более чем в 100 стран мира. По таким позициям, как сливочное масло и сухая молочная сыворотка, Беларусь занимает третье место по экспорту в мире, по сыру и творогу - четвертое, сухому обезжиренному молоку - пятое.

"Современное сельское хозяйство немыслимо без новейших технологий и научных открытий. Благодаря отечественным разработкам обновляется парк сельхозтехники, создаются современные перерабатывающие производства, выращиваются богатые урожаи, внедряются современные методы землепользования", - резюмировал министр.-0-

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Теги
АПК Крупко Министерство сельского хозяйства и продовольствия Минская область модернизация награждения сельское хозяйство экспорт
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