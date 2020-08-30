Крупная китайская торговая компания заинтересована в закупке мяса через БУТБ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная китайская торговая компания Hebei Xinbenshi Agricultural Technology заинтересована в закупке мяса через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили БЕЛТА в БУТБ.

"По итогам переговоров БУТБ с компанией планируется проработать возможность организовать поставки белорусской сельхозпродукции в Китай с применением биржевого механизма. Китайская сторона, в частности, выразила заинтересованность в закупке свинины и говядины на биржевых торгах. По словам топ-менеджера Hebei Xinbenshi Agricultural Technology, данная продукция пользуется значительным спросом в Китае", - сказали в БУТБ.

Представители БУТБ подтвердили готовность содействовать в привлечении на биржевую площадку белорусских поставщиков мяса, а также обеспечить полное сопровождение совершенных сделок, включая расчеты, контроль исполнения обязательств, экспертизу качества и логистику.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В настоящее время на БУТБ аккредитована 21 китайская компания. На китайский рынок через биржевую площадку в основном реализуются пиломатериалы хвойных пород.-0-