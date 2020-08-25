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25 августа 2020, 18:14

Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области

Фото пресс-службы ОАО "БЕЛАЗ"
Фото пресс-службы ОАО "БЕЛАЗ"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый крупный центр технической поддержки БЕЛАЗ (шестой по счету в России) открылся в Беловском городском округе Кемеровской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"В центре собраны все компетенции в области технической поддержки, обслуживания и ремонта карьерной техники БЕЛАЗ, которые будут реализовываться по документации, чертежам, разработанным белорусской компанией, что в конечном счете гарантирует очень высокое качество восстановительного, текущего и гарантийного ремонта, - отметил в своем выступлении Петр Пархомчик.

Строительство центра технической поддержки, которое началось в 2018 году, осуществлял официальный представитель БЕЛАЗ в регионе - компания "БЕЛАЗ-24". Как рассказали в пресс-службе, по своим размерам и оснащению центр стал самым крупным в сервисной инфраструктуре БЕЛАЗа, кроме того, проект вошел в федеральную программу по развитию моногородов России.

Центр расположился на площади около 15 тыс. кв. м и состоит из трех корпусов - административного, логистического и производственного для ремонта узлов и агрегатов карьерных самосвалов. Инфраструктура продумана до мелочей: к примеру, подъезд транспорта будет организован по новой технологической дороге, благодаря чему нагрузка на дороги общего пользования не увеличится.

Уникальность центра заключается в том, что он оснащен полным комплектом современного специализированного оборудования для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-450 т, ремонта гидравлических систем и электропривода. В логистическом корпусе площадью более 3 тыс. кв. м представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей для БЕЛАЗов и иных комплектующих заводов-смежников. Особое внимание при этом уделяется созданию оптимальных условий - соблюдению норм по температуре, влажности, вентиляции. "Главная задача - обеспечить возможность для проведения в кратчайшие сроки всех видов ремонта карьерной техники марки и сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально удобным", - подчеркнули на предприятии.

Административный корпус площадью свыше 4 тыс. кв. м включает в себя не только кабинеты инженерно-технического персонала, химическую лабораторию и рабочие зоны подразделений, но и всю необходимую для эффективной деятельности инфраструктуру (столовую, медицинский пункт, пункт охраны). На базе центра расположены и учебные классы, где будут проходить подготовка специалистов, курсы повышения квалификации для работников отрасли, практические занятия для студентов профильных учебных учреждений региона.

"Новый центр технической поддержки БЕЛАЗ войдет в число самых крупных работодателей и налогоплательщиков города Белова. Его запуск обеспечит рабочие места для 278 жителей региона, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 млн российских рублей. По оценке специалистов, центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году", - отметили в пресс-службе.

Удобное географическое расположение центра вдоль главной транспортной магистрали Кемеровской области, соединяющей два крупнейших города Кузбасса - Кемерово и Новокузнецк, делает его максимально доступным для организаций, использующих карьерную технику БЕЛАЗ. "Строительство и ввод в эксплуатацию центра технической поддержки - важный этап в истории многолетнего партнерства Кузбасса и Белорусского автомобильного завода", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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Теги
машиностроение Пархомчик предприятие регионы России Семашко
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