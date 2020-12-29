Крупные промышленные потребители с 1 января будут платить за электроэнергию по новым тарифам

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные промышленные потребители будут по новым тарифам платить за электроэнергию с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением МАРТ и Минэнерго от 30 ноября 2020 года №78/44, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Документом изменена инструкция по определению групп потребителей электрической и тепловой энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую энергию. Она дополнена новой категорией потребителей электрической энергии - "Энергоемкие потребители", для которых будут установлены дифференцированные по временным периодам тарифы на электрическую энергию в зависимости от объема потребления сверх установленных пороговых значений. В частности, установлено шесть пороговых значений потребления: до 25 млн кВт/ч включительно, от 25 млн кВт/ч до 75 млн кВт/ч включительно, от 75 млн кВт/ч до 125 млн кВт/ч включительно, от 125 млн кВт/ч до 175 млн кВт/ч включительно, от 175 млн кВт/ч до 275 млн кВт/ч включительно и свыше 275 млн кВт/ч.

Кроме того, МАРТ приняло постановление от 30 ноября 2020 года №79, согласно которому для потребителей, отнесенных к категории "Энергоемкие потребители", определен отдельный порядок индексации тарифов при проведении расчетов за потребленную электроэнергию с применением коэффициента индексации, равного "1". "Это позволит сделать применение устанавливаемых тарифов наиболее прозрачным и ясным для инвесторов и предприятий, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие увеличение электропотребления", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также подчеркнули, что принятие постановлений №78/44 и №79 не затрагивает вопросы электроснабжения населения.-0-