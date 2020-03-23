Крутой: Беларусь рассматривает возможность реструктуризации части внешнего долга

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность реструктуризации части внешнего долга. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крутого, предложения о реструктуризации части внешнего долга звучат. "Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, не взирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга, - сказал первый вице-премьер. - Обсуждались только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ). Никакого дефолтного состояния. Все обслуживание долга идет в обычном режиме. Евробондов это тема вообще не касается".

В качестве примера он привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса. "Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать", - отметил Дмитрий Крутой.

Что касается перспектив сотрудничества с МВФ, то первый вице-премьер напомнил, что фонд, исходя из своих правил, не ведет переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время электоральных кампаний. "После выборов будем с ними встречаться и эту тему обсуждать", - пояснил Дмитрий Крутой.

Он прокомментировал также договоренности с Россией в нефтяной сфере, призвав не спешить и дождаться финальных решений. "Квартал уже прошел, поэтому здесь надо еще технические возможности заводов оценить. Как они смогут это все переработать", - уточнил он.

Как сообщалось, российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. В субботу 21 марта на совещании у главы государства рассматривался комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок. Как заявил по итогам журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, в Беларуси формируется сырьевой пакет для нефтеперерабатывающих предприятий на второй квартал. Обсуждались как различные предложения от поставщиков из Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников. Стоит задача сформировать весь сырьевой пакет для заводов, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал, не только обеспечивая внутренний рынок, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре.-0-