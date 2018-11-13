Крутой: Беларусь в 2019 году войдет в макроэкономические параметры программы среднесрочного развития

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2019 году войдет в макроэкономические параметры программы среднесрочного развития страны. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр озвучил основные макроэкономические параметры, определенные на будущий год: ВВП - 104%, инвестиции - 109%, средняя заработная плата - Br1 025 по году, инфляция - 5%. "Таким образом, мы видим, что в следующем году полностью войдем в макроэкономические параметры программы на 2016-2020 годы", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Крутой, в частности, подчеркнул, что не разделяет оценку Всемирного банка относительно сохраняющейся в стране рецессии. "Более того, у нас в этом году по сравнению с показателями ВВП и заработной платы наблюдаются более высокие темпы инвестиций в основной капитал, в оборудование, строительно-монтажные работы. Это говорит о том, что и местные, и иностранные предприниматели верят в наш климат, макроэкономическую политику, - отметил министр. - И наша задача - поддерживать высокие темпы инвестиций в нашей стране".-0-

Фото Оксаны Манчук