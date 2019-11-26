Крутой: IT-сектор по влиянию на экономику сравнялся со многими традиционными отраслями

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-сектор в Беларуси получил значительное развитие, по своему влиянию на экономику он сравнялся со многими традиционными отраслями, заявил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой отметил, что эта сфера является главным драйвером экономического роста последние семь лет. Доля IT-услуг в общей структуре ВВП достигла 6,5%. "Это очень большая доля, учитывая опережающие темпы, которые демонстрируют наши IT-компании. IT-сектор по своему влиянию на экономику нашей страны сравнялся со многими традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, транспортная отрасль и производство строительных материалов", - подчеркнул он.

Правительство намерено и дальше всячески поддерживать развитие сферы высоких технологий. Интерес к ней проявляют и инвесторы из Швейцарии.-0-