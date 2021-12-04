Крутой назвал цифры налога для владельцев квартир: Br20-50 в год

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, сколько будут платить владельцы квартир в городах в результате отмены налоговой льготы, сообщает БЕЛТА.

"Отменяется льгота. Это не вводится новый налог. Он сегодня существует. И он существует в сельской местности для частных домов сельчан, которые 30 лет этот налог платят. Когда в 90-х годах вводили эту льготу, 95% жилищного фонда в городе - квартиры - были государственными (наследие СССР). Сейчас пирамида полностью перевернулась: 95% жилищного фонда - частные. Объяснить при разнице доходов горожанина и сельского жителя, почему один платит, а другой не платит, невозможно с точки зрения принципа справедливости в налоговой системе", - сказал замглавы Администрации.

По его словам, налог будет небольшим. "Будут льготные категории, которые сохранятся. Его не будут платить ни пенсионеры, ни многодетные, ни инвалиды и другие социально уязвимые категории. Для остальных это будет ставка от 20 до 50 рублей в год. Поэтому сказать, что это уже какая-то неподъемная или катастрофическая сумма для горожанина невозможно. Но принцип справедливости будет в этом случае восстановлен", - резюмировал Дмитрий Крутой.

Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси предполагается отменить налоговую льготу для владельцев квартир, но она сохранится для некоторых категорий граждан. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс. Ожидается, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности или принятые по наследству жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество), становятся плательщиками налога на недвижимость.-0-