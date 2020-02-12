Крутой о конкуренции в торговле: каждый в своем сегменте должен понимать правила игры

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими. На это обратил внимание сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня, по словам Дмитрия Крутого, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы о недобросовестной конкуренции со стороны некоторых российских магазинов низких цен. Даже в России поведение этих игроков рынка вызывает огромное число жалоб, отметил он.
"Думаю, в рамках программных документов, которые мы сейчас пишем (в частности, это среднесрочная программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции) мы должны всему рынку объявить понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах, - сказал первый вице-премьер. - Если мы говорим, что доля иностранных, частных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, каждый в своей нише должен понимать правила игры".
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