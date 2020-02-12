Крутой о конкуренции в торговле: каждый в своем сегменте должен понимать правила игры

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими. На это обратил внимание сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, по словам Дмитрия Крутого, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы о недобросовестной конкуренции со стороны некоторых российских магазинов низких цен. Даже в России поведение этих игроков рынка вызывает огромное число жалоб, отметил он.

"Думаю, в рамках программных документов, которые мы сейчас пишем (в частности, это среднесрочная программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции) мы должны всему рынку объявить понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах, - сказал первый вице-премьер. - Если мы говорим, что доля иностранных, частных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, каждый в своей нише должен понимать правила игры".

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МАРТ предлагает ввести допмеры по защите внутреннего рынка Об этом сообщил замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ.

Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Решение о необходимости продления регулирования цен на сахар должно приниматься комплексно - Крутой Отвечая на вопрос, какой позиции придерживаются в правительстве, Дмитрий Крутой отметил: "Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение (необходимости регулирования цен на сахар. - Прим. БЕЛТА) будет комплексным".