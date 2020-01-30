Кухарев: все прогнозные параметры по развитию транспортной отрасли на пятилетку будут выполнены

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все прогнозные параметры по развитию транспортной отрасли в текущей пятилетке будут выполнены. Об этом заявил сегодня журналистам перед началом итоговой коллегии Минтранса заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об итогах 2019 года, вице-премьер отметил, что по большинству параметров были достигнуты положительные результаты. "Сегодня мы также будем рассматривать перспективу развития на 2020 год. Это важный год - мы подводим итоги пятилетки, - отметил Владимир Кухарев. - Рассмотрим итоги социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, государственных программ, касающихся транспортной отрасли, обеспечение выполнения нормативных документов. Мы видим, что все прогнозные параметры, обеспечивающие выполнение условий и задач пятилетки, будут выполнены". Никаких препятствий для решения этих вопросов, по словам вице-премьера, нет.

Отдельно Владимир Кухарев отметил работу авиационного сектора, который в последнее время прирастает серьезными темпами. "Есть много возможностей и для развития водной отрасли. Мы подготовили ряд мероприятий, которые должны дать результат уже в этом году", - сказал вице-премьер.

В беседе с журналистами Владимир Кухарев также поднял тему выдачи разрешений для автомобильных перевозчиков. "В этом году были определенные вопросы по получению "дозволов" и разрешений, но мы видим решение данных вопросов и будем в текущем году серьезно работать в данном направлении", - сказал вице-премьер. Речь, по его словам, идет о получении дополнительных "дозволов". Белорусская сторона ведет активные переговоры с коллегами из Польши, а также Российской Федерации, постоянно проводятся встречи на разных уровнях. "Я думаю, что положительное решение просматривается в этом году", - высказал уверенность Владимир Кухарев.

Что касается дорожного хозяйства, то в текущем году должно быть обеспечено выполнение поручения главы государства по ремонту 7 тыс. км местных дорог. "Эта задача будет выполнена", - заверил вице-премьер. Также стоит серьезная задача по ремонту мостов и путепроводов. Планы мероприятий также подготовлены и согласованы, обеспечены финансированием. Для этого планируется выделять финансирование не только за счет внутренних резервов, будут также привлекаться кредитные ресурсы европейских банков. "В ближайшее время у нас в работе будет порядка 12 мостов и путепроводов", - подытожил Владимир Кухарев.-0-

Фото Сергея Шелега