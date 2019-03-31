Курц: У Беларуси и Австрии - огромный потенциал для сотрудничества

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц видит огромный потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Австрии. Об этом он заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я уверен, что у Беларуси и Австрии - огромный потенциал для сотрудничества. И речь не только о развитии контактов в политической сфере, но и о тесной экономической кооперации. В Беларуси успешно работают более сотни австрийских компаний. Австрия - на втором месте по объему инвестиций в вашу страну. И мы должны использовать все возможности для развития сотрудничества по всем направлениям", - сказал Себастьян Курц.

Он считает белорусский рынок очень привлекательным для европейских компаний.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что в ближайшее время планируется обсудить с бизнес-сообществом Австрии новые проекты взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, между странами еще с советских времен сложились тесные торгово-экономические связи. В республике зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций.

"Мы договорились о том, что в ближайшее время обсудим с представителями бизнес-сообщества Австрии новые перспективные проекты, которые они могли бы реализовать на территории Беларуси", - сказал Владимир Макей.

Он добавил, что динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества не стало бы возможным без определенной политической воли, отметил конструктивную позицию руководства Австрии по отношению к Беларуси. "Мы просим только объективно оценивать ситуацию внутри страны и вокруг, говорим, что сегодня можем сделать это, а завтра могут последовать следующие шаги. Благодарны руководству Австрии за понимание того, что нужно соизмерять желаемое с возможным", - отметил Владимир Макей.-0-